"Левски" с оферта към Тони Силва, той отказва
Бившата звезда на ЦСКА – Тони Силва призна, че има предложение от "Левски". Силва разкри новината на страницата си във Facebook, като също така написа...
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Бившата звезда на ЦСКА – Тони Силва призна, че има предложение от "Левски". Силва разкри новината на страницата си във Facebook, като също така написа...
Свастики върху колата шашнаха Тони Силва Точно когато облаците над Борисовата градина започнаха да се разотиват, нова драма разтресе ЦСКА. Софийският...
Кукоч пробва да счупи тунела в Коматево след 2:3 от "Ботев" Турският "Алания" иска в редиците си звездата на ЦСКА Тони Силва, научи "Стандарт". Отбор...
Очаквано, Тони Силва изчезна от ЦСКА. Крилото не се появи вчера за тренировката на тима. След като беше обиждан от фенове на "червените" на расистка о...
Вандали спукаха гумите на автомобила на играча на ЦСКА Тони Силва, съобщи Гонг. Грозната проява се е случила на паркинга на стадион "Българска армия"...
Крилото на ЦСКА Тони Силва пробва да спаси клуба от наказание за расизъм с декларация. В нея той обяви, че разбира емоциите на феновете, които скочиха...
Четирима с оферти от чужбина, уточняват сумите Ас на ЦСКА спретна цирк за няколко часа в понеделник. Може би най-добрият футболист през есента Тони С...
"Милан" може да ускори трансфера на Тони Силва от ЦСКА. Не да го купува, разбира се. Според белгийските издания крилото на "червените" ще премине в "Б...
"Армейците" атакуват "Титан" с ново дело ЦСКА ще посрещне "Марек" при гробна тишина. Агитката на тима обяви, че се вдига на мълчалив протест. Срещата...
ЦСКА отхвърли оферта на "Брюж" за Тони Силва. Белгийците са поискали да преговарят за таланта веднага след контролата, в която "червените" биха 3:2 с...
ЦСКА удари с 3:2 белгийския гранд "Брюж" на холандска земя. Страхотен мач за "червените" изнесе Тони Силва, който се превръща в най-важния играч от на...
Тони Силва си спечели договор, идва и египтянин