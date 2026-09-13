Голяма чест за Весела Лечева! Получи световно олимпийско признание
Лечева постави подписа си на олимпийската стена в Лозана и получи грамота от Томас Бах
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Лечева постави подписа си на олимпийската стена в Лозана и получи грамота от Томас Бах
69-годишният Бах е начело на МОК от 2013 година
Томас Бах попадна в конфузна ситуация
Ще решават какво да се прави с олимпийските игри
Вдигането на тежести засега остава в програмата за олимпиадата в Периж 2024
Двете Кореи направиха важна стъпка към обединяване
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Стефка бе на работна закуска днес с президента на МОК Томас Бах.Двамата се срещнаха в Москва, къд...
София. Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах направи изключително видеопослание към българското олимпийско семейство по случ...
Боян Радев дари на олимпийския музей уникална скулптура "Стефка е много диалогичен и позитивен човек", това сподели президентът на Международния олим...
София. Президентът на Международният олимпийски комитет д-р Томас Бах ще приеме на 14 октомври в централата на комитета в Лозана председателят на БОК...
Стефка награди конете с "Пиер дьо Кубертен"
Костадинова удостои Българската федерация по конен спорт с наградата на МОК "Пиер дьо Кубертен"
Забъркват немеца като агент на ЩАЗИ, той отрича
Буенос Айрес. Томас Бах е новият президент на Международния Олимпийски Комитет (МОК). Бах е деветият президент на организацията и бе избран да наслед...