Официално закриха кампанията Дни на толерантността в Район "Илинден"
На 10 декември в конферентната зала на Район „Илинден" се състоя официалното закриване на кампанията „Дни на толерантността в Район „Илинден". Започна...
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На 10 декември в конферентната зала на Район „Илинден" се състоя официалното закриване на кампанията „Дни на толерантността в Район „Илинден". Започна...
София. Повече от 2000 любители на бягането дадоха началото на първия полумаратон „Толе-рън". Състезанието, включващо в програмата си четири дистанции...
Кърджали. Eвродепутатът Моника Панайотова постави началото в Кърджали на инициативата „Обичай и заключи" , посветена на любовта и толерантностт...