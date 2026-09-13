Тито Виланова: История за любов и болка
Семейство Виланова не пребори рака, но остана здраво като юмрук Всичко ще бъде наред! Това бяха последните думи на Тито Виланова към семейството му,...
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Семейство Виланова не пребори рака, но остана здраво като юмрук Всичко ще бъде наред! Това бяха последните думи на Тито Виланова към семейството му,...
Барселона. Барселона се сбогува с Тито Виланова снощи. Бившият наставник на каталунците почина в петък на 45-годишна възраст, след тригодишна борба с...
Бившият наставник на Барселона Франсеск "Тито" Виланова почина на 45-годишна възраст, съобщиха от каталунския клуб. Миналата вечер Виланова бе прие...
Барселона. Ръководството на Барселона потвърди, че старши треньорът Тито Виланова напуска поста, а решението влиза в сила веднага. Причината е, че спе...
Барселона. Треньорът на "Барса" Тито Виланова заяви, че е останал изключително разочарован от думите на Хосеп Гуардиола, на когото беше помощник преди...
Барселона. Лионел Меси не е бил контузен, това заяви наставникът на "Барселона" Тито Виланова след домакинската загуба с 0:3 от "Байерн" Мюнхен. Катал...