Бомба в Мелбърн! Тинейджър изхвърли звезда от турнира
Андрей Рубльов каза довиждане на Australien open
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Андрей Рубльов каза довиждане на Australien open
Сигналът е подаден малко след 10 часа
Инцидентът е станал в метрото
Въпреки усилията на лекарите малко по-късно е настъпил летален изход
Предстои съдът да реши дали той да бъде пратен в затвора или да излежава присъдата си в специализирана болница.
15-годишно момче от село Строево е блудствало с 12-годишен, съобщиха от Нова телевизия
Пловдив. 17-годишен младеж от ромската "Шекер махала" в Пловдив прегази 2-годишно момиченце. Драмата се разиграла на ул. "Кипарис" на пъпа на ромския...