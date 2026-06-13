Мъж пострада при падане в асфалтова база
Млад мъж е пострадал при падане в асфалтова база, намираща се в село Тикале, Смолянско. 21-годишният работник е изваден с помощта на алпийски въжета и...
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Млад мъж е пострадал при падане в асфалтова база, намираща се в село Тикале, Смолянско. 21-годишният работник е изваден с помощта на алпийски въжета и...