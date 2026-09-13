Всичко за Тетевен

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Учител по наследство

Учител по наследство

Да избереш гимназията в Тетевен за някои деца също е семейна традиция Цялата фамилия на Зоя Петрова се състои от преподаватели Следващата неделя на...

14 юни | 8:10
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2500 аплодират Местан в Тетевен

2500 аплодират Местан в Тетевен

"Имаме амбиция да разширим географията на участието си в местното самоуправление". Това каза лидерът на ДПС Лютви Местан в Тетевен, аплодиран от над 2...

07 октомври | 21:45
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