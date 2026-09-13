Заради обилни валежи. Един регион на тръни
Няма бедстващи и пострадали хора и наводнени сгради
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Няма бедстващи и пострадали хора и наводнени сгради
От снощи валежите в района не са спирали
Най-критично е в Троян, Априлци и Габрово
BILLA България продължава да разширява активно своята търговска мрежа в страната с отварянето на първия си обект в Тетевен на ул. „Пенка Михайлова“...
Нарколабораторията се намира в луксозен имот в селото, в близост до църквата
Криминалистите разследват смъртта му
Тя обясни в своя позиция и в реакция на публикации защо водата в града е спряна
Избрах Тетевен заради природата, спокойствието и бързите комуникации, заяви инвеститор номер 1 в града Емил Максимов
Млади фермери възраждат българското село
Уникални изложби от 10 фото пана, представящи преобразяването на градовете, представя „Стандарт”
ЦСКА стартира предсезонната си подготовка със загуба. В контролата, играна в Тетевен пред близо 1500 зрители, селекцията на Христо Янев падна от второ...
Днес отборът на ЦСКА отпътува за първия си подготвителен лагер, който ще се проведе в Тетевен, информира официалната страница на "червените". Към тим...
Да избереш гимназията в Тетевен за някои деца също е семейна традиция Цялата фамилия на Зоя Петрова се състои от преподаватели Следващата неделя на...
Няма сражение между депесари и гербери, а вражда между родове, твърдят местните Прокуратурата обвини трима за побой с брадви и бухалки Тетевенското...
Жандармерия влезе в тетевенското село Глогово след масов бой между два клана, започнал още снощи. В боя са участвали около 300 души, въоръжени с брад...
"Имаме амбиция да разширим географията на участието си в местното самоуправление". Това каза лидерът на ДПС Лютви Местан в Тетевен, аплодиран от над 2...
ЦСКА замина с 18 футболисти за първия си лагер от лятната подготовка, който ще се проведе в Тетевен. Новият старши треньор Христо Янев е извикал доста...
Председателят на ловешката лекарска колегия д-р Радослав Иванов подаде оставка заради случая със скандалното раждане в болницата в Тетевен. Причината...
Психично болен мъж е скочил от последния етаж на болницата в Тетевен. Инцидентът е станал рано тази сутрин Мъжът е починал на място, съобщи БНТ. Не...
Родилното отделение в болницата в Тетевен няма да работи в следващия месец. Това стана ясно на среща между здравния министър Петър Москов и кмета на г...