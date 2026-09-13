56 години от кацането на Луната. Какво казват конспиративните теории?
Спекулациите започват още през 1974 г. – 5 години след първото кацане на спътника
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Спекулациите започват още през 1974 г. – 5 години след първото кацане на спътника
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