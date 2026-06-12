Лудост. Махат паметник на Теодор Рузвелт
До него са изобразява чернокожи хора като поробени, обявиха градските власти
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До него са изобразява чернокожи хора като поробени, обявиха градските власти
Президентът на САЩ на младини участва в гонки в Дивия Запад Белия дом във Вашингтон досега е имал 43 стопани, ако не броим настоящият президент Барак...