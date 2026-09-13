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Поздравявам екипа на "Стандарт" с 23-ата годишнина от основаването на вестника. През всичките тези години Вашият всекидневник компетентно отразява вси...
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Поздравявам екипа на "Стандарт" с 23-ата годишнина от основаването на вестника. През всичките тези години Вашият всекидневник компетентно отразява вси...
Ще увеличим инвеститорите и ще вдигнем стандарта на живот Темиртай Избастин, посланик на Казахстан - Ваше превъзходителство, в Астана се подписа Дог...
Добрич. По покана на кмета на Добрич Детелина Николова на първо посещение в града бе посланикът на Казахстан в България Темиртай Избастин. След срещат...