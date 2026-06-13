Албена представи две летища и тематичен хотел на АЕРО 2015
"Албена" АД участва в международното изложение за лека авиация „AERO" 2015, което се проведе в германския град Фридрихсхафен на езерото Констанс от 15...
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"Албена" АД участва в международното изложение за лека авиация „AERO" 2015, което се проведе в германския град Фридрихсхафен на езерото Констанс от 15...