Митьо Манчев срещу Константин Коцев в „Новото пристанище“
Телевизионният театър върти класиката на Ст. Л. Костов
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Телевизионният театър върти класиката на Ст. Л. Костов
Големият актьор си партнира с Богомил Симеонов и Ана Маркова в „Среща в хижата“ на Телевизионния театър
Телевизионният театър представя тъжния екшън от началото на 90-те
На 16 март гледаме „Заповед за убийство“
Гледаме „Когато гръм удари“ по БНТ
Телевизионният театър представя спектакъла на Павел Павлов
Гледаме класиката на БНТ на 3 февруари