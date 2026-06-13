Телефонен терор затвори 16 банки
Заплахите в Разград се оказаха фалшиви, има заподозрян Телефонен терорист затвори банките в Разград и вдигна полицията накрак вчера. "Всички банки в...
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Заплахите в Разград се оказаха фалшиви, има заподозрян Телефонен терорист затвори банките в Разград и вдигна полицията накрак вчера. "Всички банки в...
Ултраси на "Локо" (Пд) са атакували по телефона играчите на тима, които бойкотираха 2 дни тренировките, научи "Стандарт". Явно подплашени от заплахите...