Защо помним домашния телефонен номер от детството? Обяснението
Много възрастни хора лесно могат да си спомнят телефонния номер на къщата на родителите си, където са живели преди половин век
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Много възрастни хора лесно могат да си спомнят телефонния номер на къщата на родителите си, където са живели преди половин век
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