30 души обядваха в стола на прочут завод и влязоха в болница
Осем работници са приети за лечение
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Осем работници са приети за лечение
Никола Стоянов праща чиновници в предприятието, за да се учат на инвестиции
По молба на правителството презентирахме България, каза генералният директор Неби Анъл
Компанията, която произвежда елементи за автоиндустрията, ще открие шестия си завод у нас
Премиерът Бойко Борисов ще открие третата фабрика на компанията "Теклас България" край Кърджали. Министър-председателят идва в града на 15 май по пока...