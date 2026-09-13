Хората за машинния вот: Като да теглиш домати в хипермаркета
Навалица пред поставеното във фоайето на общината в Пловдив демонстрационно устройство
Следете всички новини, анализи и коментари за Теглиш. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Навалица пред поставеното във фоайето на общината в Пловдив демонстрационно устройство
Вътрешният министър ще отиде в Телиш, за да разговаря с хората
Телиш. Продължава напрежението в плевенското село Телиш. Още от снощи е блокиран пътят за военното поделение, където се очаква да бъдат настанени бежа...
Плевен. Шофьор на микробус, който возел пътници, загина при тежък инцидент на главния път Плевен – София в района на село Телиш. От първоначалния огле...