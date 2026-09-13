Сенатор към Бил Гейтс: Не говори, а дай пари!
Тед Круз критикува милиардера заради Тръмп
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Тед Круз критикува милиардера заради Тръмп
Американски сенатор разкритикува Бил Гейтс, че само критикува, а струва 103 млрд. долара
В Кливланд завърши третият ден от конгреса на републиканската партия. Вечерта поднесе нова политическа драма. Снощи на сцената за първи път излезе ка...
Тед Круз "разчисти" пътя на Доналд Тръмп към президентското място. Това пишат световните медии след снощния обрат в предизборната компания. Сенаторът...
Водещият кандидат за президентската номинация на републиканците Доналд Тръмп заяви, че вече смята себе си за „вероятен кандидат", след като спечели пъ...
Завера срещу Доналд Тръмп спретнаха съперниците му за номинацията за президент на САЩ от Републиканската партия. Тед Круз и Джон Кейсик обявиха, че се...
Сенаторът от щата Тексас Тед Круз води с малка преднина пред Доналд Тръмп в надпреварата за номинацията на американските републиканци на първичните из...