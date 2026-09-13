Нов удар по джоба на шофьорите! Ето какво още поскъпна
Рекордьор по висока цена е специален антидъжд продукт, който играе ролята на чистачка
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Рекордьор по висока цена е специален антидъжд продукт, който играе ролята на чистачка
Експертни комисии към Европейския съюз настояват да бъде изцяло забранена смъртоносната съставка Очаква се до края на тази година Европейският съюз д...
И 75 мл опасна течност за чистачки може да те убие, алармира евродепутатът от ГЕРБ-ЕНП Емил Радев - Г-н Радев, внесохте в Европейската комисия (ЕК) п...
Лондон. Течност за чистачка с ракия. Това не е ново средство, с което няма да ви замръзват стъклата на автомобила през зимата, а препитанието на 25-го...
Благоевград. Повече от година след трагичната смърт на двама младежи, пили течност за чистачки вместо алкохол, досъдебното производство не е приключил...
Течността за чистачки на промоция почти винаги съдържа метанол
Течността за чистачки с дървесен спирт е два пъти по-евтина
И момче в кома след наздравици с течност за чистачки