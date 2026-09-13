ТЕЦ Варна: Христо Иванов злонамерено ни вменява вина
Данаил Папазов излезе със специална декларация
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Данаил Папазов излезе със специална декларация
Многократно по-голяма инвестиция - около 200 млн. евро, се планира за разработването на ТЕЦ "Варна"
Варна. ТЕЦ "Варна" преустанови работа днес. В средата на декември ЧЕЗ, които са собственици на централата, предупредиха че тя няма възможност да работ...
Синдикатите свикват митинг протест в понеделник за ТЕЦ Варна, но този път пред сградата на областна управа. Те ще връчат декларация на губернатора Сто...
Ще се търси вариант за дългосрочно отдаване на централата под наем, продажба или съвместно управление Варна. ТЕЦ „Варна" ще бъде временно изведена от...
Сливен. "Топлофикация – Сливен" е на път да спре работа, защото има въглища за още 2-3 дни, няма средства, с които да закупи допълнителна суровина, а...
Варна. Над 300 работници в ТЕЦ Варна се вдигат на протест срещу затварянето на централата, предупреди председателят на КНСБ в предприятието Христо Хр...
Българският енергиен холдинг и собственикът на ТЕЦ "Варна" ЧЕЗ не стигнаха до решение за бъдещето на централата. "Ще продължим да търсим други възмож...
Ниската цена на тока не покрива производствените разходиТърсим дори и друг инвеститор, който да екологизира блоковете, казва Минчо Минчев, изпълнителе...
Варна. Ако ТЕЦ Варна спре от 1 януари 2015 г, 1000 семейства остават без хляб. Освен работещите 315 човека в района село Езерово има още фирми и хо...
Варна. Служителите на ТЕЦ Варна излизат на протестен митинг, съобщи Христо Христов председател на КНСБ в предприятието. Близо 300 работещи ще изляз...