Всичко за Тец Варна

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"ТЕЦ – Сливен" е пред спиране

"ТЕЦ – Сливен" е пред спиране

Сливен. "Топлофикация – Сливен" е на път да спре работа, защото има въглища за още 2-3 дни, няма средства, с които да закупи допълнителна суровина, а...

04 ноември | 14:52
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Не се разбраха за ТЕЦ "Варна"

Не се разбраха за ТЕЦ "Варна"

Българският енергиен холдинг и собственикът на ТЕЦ "Варна" ЧЕЗ не стигнаха до решение за бъдещето на централата. "Ще продължим да търсим други възмож...

02 ноември | 21:20
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