Удължиха с 20 години живота на най-голямата ни ТЕЦ
Мащабен проект за реконструкция и модернизация на най-голямата ни ТЕЦ – „Марица-изток-2", извършен съвместно с японската компания „Тошиба", бе финализ...
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Мащабен проект за реконструкция и модернизация на най-голямата ни ТЕЦ – „Марица-изток-2", извършен съвместно с японската компания „Тошиба", бе финализ...