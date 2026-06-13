Бойка Велкова става Федра в Театър Азарян
Премиерата е на женския празник 8 март
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Премиерата е на женския празник 8 март
Актрисата режисира и играе в "Нощта на покера"
Боян Арсов става Отело и Яго в нов спектакъл
„Тяло, хвърлено под ъгъл към хоризонта” е по четири истории на Петя Накова
Премиерата е на 29 ноември на Международния фестивал-лаборатория
Първият театрален сезон на Театър Азарян ще завърши с предпремиерния спектакъл по пиесата на Самюъл Бекет „В очакване на Годо". Режисьорската версия е...
Премиерите са на 27 и 28 април 2016 В най-новото представление на Театър "Азарян" – "Корабът "Нощ", режисьорът Стилиян Петров събира за пръв път на е...
Театър "Азарян" навърши една година от създаването си Ученици и близки на големия Крикор Азарян почетоха паметта му с емоционална вечер в театър "Аза...
2 и 12 март са следващите дати за спектакъла "Метроном" в театър "Азарян"
Зала 2 в НДК вече ще носи името на Крикор Азарян, съобщи Мирослав Боршош, шефът на двореца. "Не излизай на сцената, ако нямаш какво да кажеш!", припом...