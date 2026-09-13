"Славия" не пусна на "Марек"
"Славия" не пусна аванта на "Марек" и засили дупничани към "Б" група. "Белите" се разправиха за половин час. Фонсека и на два пъти Манзоро се разписах...
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"Славия" не пусна аванта на "Марек" и засили дупничани към "Б" група. "Белите" се разправиха за половин час. Фонсека и на два пъти Манзоро се разписах...
София. Таско Тасков ще свири дербито между ЦСКА и Лудогорец от 16-ия кръг на „А" група. Това реши жребий, който се състоя два часа преди началото на с...
София. Поредна силна изява на тенис корта записа известният футболен съдия Таско Тасков (на снимката). Той се включи и в третото издание на CarpetMAX...