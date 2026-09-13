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"Славия" не пусна на "Марек"

"Славия" не пусна на "Марек"

"Славия" не пусна аванта на "Марек" и засили дупничани към "Б" група. "Белите" се разправиха за половин час. Фонсека и на два пъти Манзоро се разписах...

08 май | 18:26
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