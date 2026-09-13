Мароко залага на религията в борбата срещу екстремизма
Мароко под управлението на Мохамед VІ показва, че мюсюлманският свят не е бреме за Запада
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Мароко под управлението на Мохамед VІ показва, че мюсюлманският свят не е бреме за Запада
Великолепна магистрала свързва Казабланка и Танжер, пускат влак стрела през 2018 г. Кралство Мароко, тази голяма, интересна и бързо развиваща се ик...
Мохамед Халаф специално за "Стандарт" Ако говорим за чудо, то е, защото Мароко наистина има с какво да впечатли посетителите си. Може би най-важното...