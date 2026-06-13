Браншът иска само български спа процедури
Ако искаме да имаме успех в СПА-туризма, трябва да акцентираме върху типично български програми за лечение и разкрасяване, обясни д-р Таня Ангелова в...
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Ако искаме да имаме успех в СПА-туризма, трябва да акцентираме върху типично български програми за лечение и разкрасяване, обясни д-р Таня Ангелова в...