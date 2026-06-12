Синът на Слави Бинев е Европейски шампион по таекуондо
След четири ултимативни победи Кало се качи на най-високата стълбичка на Европейското клубно първенство по таекуондо, което се проведе в Анталия тази...
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След четири ултимативни победи Кало се качи на най-високата стълбичка на Европейското клубно първенство по таекуондо, което се проведе в Анталия тази...
Стара Загора. Старозагорският боец Павел Бояджиев спечели безапелационно европейската титла по таекун-до за деца. Европейският шампионат се проведе в...