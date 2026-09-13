Всичко за Тачо

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Тачо на крачка от истерия

Тачо на крачка от истерия

Людмила Захажаева за малко да си изпроси боя от мъжа на Жени Продуцентите на "ВИП брадър" единодушно решиха, че трябва да изгонят Людмила Захажаева о...

10 ноември | 22:05
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Тачо люби Жени в Доминикана

Тачо люби Жени в Доминикана

Тачо, все още съпруг на Жени Калканджиева, когото Големия брат провъзгласи за диктатор на Къщата, планирал да я заведе на романтичен воаяж в Доминикан...

17 октомври | 22:15
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Тачо напира за развод

Тачо напира за развод

Не спя с жена си отдавна, тя ми изневерява, каза той Стефан Манов-Тачо, съпругът на Евгения Калканджиева, разтърси съквартирантите във "ВИП брадър" с...

25 септември | 16:50
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