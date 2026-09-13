Нова драма в живота на Жени Калканджиева. Закъса го
Огромни проблеми с Тачо
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Огромни проблеми с Тачо
Какво всъщност стана в ж.к. "Бояна"
Силно емоционално преживяване за бившата миска
Заяви какво свмята да прави в бъдеще
Отношенията ни са като след 13 години брак, признава миската
Ние сме просто истински хора и когато полудеем, полудяваме, казва някогашната миска
Людмила Захажаева за малко да си изпроси боя от мъжа на Жени Продуцентите на "ВИП брадър" единодушно решиха, че трябва да изгонят Людмила Захажаева о...
София. Тази вечер къщата на VIP Brother ще напусне още един съквартирант, съобщиха от Нова тв. Жени и Тачо пък ще имат шанс да възстановят парите за х...
Тачо, все още съпруг на Жени Калканджиева, когото Големия брат провъзгласи за диктатор на Къщата, планирал да я заведе на романтичен воаяж в Доминикан...
Не спя с жена си отдавна, тя ми изневерява, каза той Стефан Манов-Тачо, съпругът на Евгения Калканджиева, разтърси съквартирантите във "ВИП брадър" с...
София. Жени Калканджиева и съпругът й Тачо отпразнуваха заедно със сина си Жорко 4-тия му рожден ден. Двамата решиха да посрещнат празника в тесен кръ...