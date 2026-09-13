Как да перем ленени дрехи, така че да не се свиват или втвърдяват
Материята диша и издържа дълго, но топлината, триенето и агресивните препарати бързо я свиват и втвърдяват
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Материята диша и издържа дълго, но топлината, триенето и агресивните препарати бързо я свиват и втвърдяват
Какви са тенденциите
Бизнec aĸтивнocттa в Гepмaния cе e cвилa пpeз ceптeмвpи c нaй-pязĸoтo тeмпo oт ceдeм мeceцa
Това отчитат от БНБ
Почти 4 хил. души през декември мината година.
Намаляват чуждите делегации с до 15 процента
Това каза финансовият министър Лъчезар Борисов
Шестата по големина икономика в света е навлязла в рецесия
Икономиката на България ще се свие с 6,2% тази година
Коронавирусът ще свие глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) с 5,2 процента през 2020 година
Българската икономика ще се свие с 5% през 2020 година
Tъpceнeтo нa пeтpoл пpeз aпpил ce oчaĸвa дa ce cpинe c 27 млн. бapeлa днeвнo
В момента всички машини от този тип са приземени заради съмнения
Свиване на кредитирането през 2016 г. с 0,4%, се предвижда в пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите. Този спад ще се дъл...
Износът на страната през септември се свива с 4% след спад с 1% през предходния месец август. Това е доста лош знак за българската икономика, тъй като...
Собственици и агенции се разделят с активи, за да оцелеят Летният сезон през тази година безспорно е труден. Наред с огромния отлив на руски туристи...
Частните промишлени предприятия планират да свият с повече от 15% инвестициите си през настоящата година. Това сочи бизнес анкета на НСИ, проведена ср...
Стара Загора. Австрийската компания ЕВН, която снабдява с ток цяла Югоизточна България, е свила инвестициите в иновации и ново оборудване от 120 млн....