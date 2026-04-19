Ето я изненадата! Направихме равен с Италия
Завършихме 1:1 като гости в световна квалификация
Лондон. Футболната Асоциация на Англия продаде 18 хиляди билета на полските фенове за предстоящата световна квалификация между отборите на двете стран...
Ереван. Любослав Пенев каза пред БНТ след загубата на българския отбор от Армения, че е горд с играчите си и че странични фактори са попречили на тим...
Местните се изгавриха с Ванга, псуваха като хамали
Ереван. България загуби мача-реванш срещу Армения с 1:2 и така намали драстично шансовете на тима ни за класиране за бараж за Мондиал'14. Мачът на ст...
Бирмингам. Бившият капитан на България Стилиян Петров пожела успех на националния ни тим в световната квалификация срещу Армения тази вечер. Стенли на...
София. Билетите за България - Чехия вече са в продажба, информира от Българския футболен съюз. Цените на хартийките са следните: сектор "А" - 25 лв.;...
Ла Валета. Световната квалификация от група Б на зона Европа между българския национален отбор по футбол и домакина Малта започна. На стадиона в Ла Ва...
Казан. Световната футболна квалификация между отборите на Русия и Люксембург бе отложена с час, съобщи „Спорт Експрес". Двубоят трябваше да започне н...
Палермо. Българската врачка на собственика на Милан Силвио Берлускони Теодора Стефанова, заложи на победа на Италия срещу България в петъчната световн...
Правец. Вратарят на шампиона Лудогорец Владислав Стоянов ще започне като титуляр в световната квалификация с Италия. Той е единият от тримата повикани...
София. България влезе достойно в световните квалификации и изпоти гранда Италия с 2:2. Само късметът спаси "адзурите" от поражение на стадион "Васил Л...