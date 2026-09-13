Всичко за Светослав Илчовски

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Бивш депутат изнудвал фермери

Бивш депутат изнудвал фермери

София. Представители на ГЕРБ са изнудвали земеделски производители и са обирали продукцията им. Това разкри пред Софийския градски съд Светослав Илчов...

13 януари | 22:15
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