Иван Ангелов на разпит в прокуратурата
Собственикът на "Градус" дава показания утре
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Собственикът на "Градус" дава показания утре
Три часа разпитваха бизнесмена, свидетел е
Дава обяснения за обвиненията си срещу кабинета Борисов и фирма "Градус"
Стайков поясни, че никога не се е виждал с бизнесмена
Съпроводили са го в коридора на Председателя на парламента
София. Представители на ГЕРБ са изнудвали земеделски производители и са обирали продукцията им. Това разкри пред Софийския градски съд Светослав Илчов...