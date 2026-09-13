Светлозар Собаджиев, лежал близо 4 г. в панамски затвор, е на свобода
Българският капитан Светлозар Собаджиев, който прекара близо четири години в панамски затвор, вече е на свобода. Варненският окръжен съд постанови пр...
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Българският капитан Светлозар Собаджиев, който прекара близо четири години в панамски затвор, вече е на свобода. Варненският окръжен съд постанови пр...
Близките на капитан Светлозар Собаджиев се надяват на предсрочното му освобождаване. От миналия четвъртък той вече е прехвърлен от Софийския във Варне...
Осъденият за дрога варненец се върна у нас след 4 години в най-страшните затвори Задържаният варненски капитан далечно плаване Светлозар Собаджиев пр...
Българският капитан Светлозар Собаджиев, който бе арестуван в началото на 2011 г. в Панама, се завърна у нас, съобщи бТВ. На кораба, който той управля...
Панама. За пореден път се отлага делото срещу капитан Светлозар Собаджиев, който от две години се намира в затвор в Панама без присъда информира БНР....
Варна. Делото срещу варненския капитан Светлозар Собаджиев, който повече от две години лежи в панамски затвор заради трафик на дрога, е отложено за 25...
В събота в 18 часа в Летния театър във Варна Васко Кръпката, Вал-Ди, Хадес, Ива Иванова, група "Фанданго", Хадес, госпъл хор при НУИ "Добри Христов",...