Цацаров поиска имунитета на депутат от БСП
Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от парламентарната група на БСП – Свет...
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Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от парламентарната група на БСП – Свет...
Руското ембарго ще продължи да се отразява на българските производители, смята добричкият депутат от БСП - Лява коалиция проф. Светла Бъчварова Добри...
Добрич. Лидерът на ПЕС Сергей Станишев посети Добрич и заедно с водача на листата на БСП лява България Светла Бъчварова и другите кандидати от 8 Добри...
Светла Бъчварова, водач на листата на "БСП Лява България" за Добрич - Г-жо Бъчварова, в пика на наводненията от БСП предлагате да има превенция за по...
БСП ще предложи на всички кандидати от политическите сили да подпишат отстояване на меморандума за добив на газ в Добруджа Добрич. Официално дни пред...
Слагат мораториум върху парцели в пограничните райони
София. Нова агенция по земята ще заработи през 2014 година и тя ще обедини информацията за целия поземлен фонд на България. Това съобщи пред "Стандарт...
Русе. Законите, които позволяват съществуването на картели при производителите на храни, ще бъдат променени. Това съобщи шефът на парламентарната коми...
75% от парите, вложени за създаване на нови лозови насаждения, ще се възстановяват по схеми на Европейския съюз през следващия програмен период 2014-2...
София. БСП предлага частни лица да могат сами да секат дърва за огрев, което ще им позволи да ги купуват на два пъти по-ниска цена. Това е заложено в...
Проф. Светла Бъчварова е водач на листата на "Коалиция за България" за Пловдив област.Тя е била управител на Системата за агропазарна информация, зам....