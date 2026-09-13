Костадинов притеснен. Бие тревога за военна авантюра
За 6 дни кабинетът 4 пъти си смени позицията, каза той
Следете всички новини, анализи и коментари за Съвет По Сигурност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За 6 дни кабинетът 4 пъти си смени позицията, каза той
И затворници могат да се включат в битката срещу огнената стихия
Съветът за сигурност на ООН за втори път ще гласува кандидатурите за поста на генерален секретар на световната организация. Сред претендентите е и д...
Ще започнем подготовка на военните за предотвратяването на терористични опасности. Това заяви министърът на отбраната Николай Ненчев след заседанието...
София. Съветът по сигурността към Министерския съвет се събира днес преди заседанието на кабинета, научи "Стандарт". Една от обсъжданите теми със сигу...
София. Съветът по сигурността при Министерски съвет ще разполага с национален координатор по киберсигурността. Това съобщиха от пресцентъра на МС и ут...