Сватбарска стрелба разтресе Пловдив
Сватбари гърмяха от кола в центъра на Пловдив. Трима младежи 89-и набор били толкова развеселени от радостния повод, че техни роднини се женят, за тов...
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Сватбари гърмяха от кола в центъра на Пловдив. Трима младежи 89-и набор били толкова развеселени от радостния повод, че техни роднини се женят, за тов...
Пищна ромска сватба в Дупница стана причина за глоба заради нарушаване на тишината със силна музика във времето от 14 до 16 часа. Общинари от контролн...
3 009 сватбари в народни носии, седнали около 960 метрова трапеза, изядоха 2 тона сватбена яхния. Гигантското тържество, състояло се в рамките на ІV-...
Изборният репертоар пасва идеално на венчавките "Пустите партийци станали сватбари". Този хит от тоталната есенна разпродажба на гласове оповести вът...
Дами въздишат до булчинската рокля на Калина на ретро изложба в Добрич
Ал Байда. Петнадесет души, отиващи на сватба, бяха убити при въздушен удар в Йемен, след като групата им била сбъркана с конвой на Ал Каида, информира...