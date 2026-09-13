Неврокопска митрополия започна дело срещу държавата за 4-вековна църква
Съдът решава чий е уникалният храм в с. Добърско Благоевград. Неврокопска митрополия поиска да сложи ръка върху уникалния храм „Св. св. Теодор Тирон...
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Съдът решава чий е уникалният храм в с. Добърско Благоевград. Неврокопска митрополия поиска да сложи ръка върху уникалния храм „Св. св. Теодор Тирон...
Посланици се дивиха на 400-годишен храм в Добърско
Благоевград. Бум на туристи накара много жители на разложкото село Добърско да се захванат с хотелиерство. Те спретнаха къщите си, ремонтираха ги и о...