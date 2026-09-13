Доц. Калина Иванова: Млади купуват книги, за да ги даряват на библиотеките
В навечерието на 24 май правим Голяма диктовка, казва директорът на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
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В навечерието на 24 май правим Голяма диктовка, казва директорът на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Политиците да се поучат от св. цар Борис
Книгите, които се заемат от библиотеките, трябва да бъдат в карантина поне 72 часа преди отново да бъдат поставени на рафтовете
Шефът на кабинета на вътрешния министър връчи значките им Над 20 малчугани от Враца положиха клетва, че ще съдействат на полицията. Хлапетата от осно...
Мъж на 49 години с инициали П.П. е задържан от полицията за 24 часа, защото на 16 март е нахлул в учителската стая в хуманитарна гимназия "Св. св. Кир...
Филиалът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" във Враца ще кандидатства за нова програмна акредитация. Идеята е в града под Вола...
50 деца от основните училища "Св. св. Кирил и Методий" в Странджево и "Михаил Христов" в Аврен проведоха дискусия за тормоза в училище. Проявата е във...
Подово отопление ще бъде монтирано в бургаската катедрала "Св. Св. Кирил и Методий", която ще отвори врати след основен ремонт. Изборът на този тип и...
Образованието ни остана "Най-здравата торбичка", но вече лишена от съдържание "На тези буквички ли е празник или на тези", сочи момиченце, облякло фл...
Ветроходен парад на буквите във Варна, най-дългото хоро - в Бургас "Къде е историята?". Този въпрос задаваха 3000-те българи и чужденци, които влязох...
Жители на симитлийските села Мечкули и Сенокос и гости от страната почетоха Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий. Те се събраха рано сутринта...
Главният редактор на „Стандарт" с най-високото отличие за „Чудесата на България"
Симитлийското село Полето празнува 2 дни денят на светите братя първоучители Кирил и Методий. Тържествата започнаха още в събота, тогава бе стартът и...
София. "Младежи, вие ще решите бъдещето на Европа. Изборите на 25 май са за вас. Гласувайте за Европа на България и на българите, гласувайте за да се...
Монтана. Видинският митрополит Дометиан отслужи литургия по повод църковния празник, посветен на светите братя Кирил и Методий. Службата се състоя в х...
Благоевград. СОУ „Св. св. Кирил и Методий" в симитлийското село Крупник чества 100 години от създаването си. Днес е голям празник в училището в едно о...