Всичко за Св. Св. Кирил И Методий

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Школо чества вековен юбилей

Школо чества вековен юбилей

Благоевград. СОУ „Св. св. Кирил и Методий" в симитлийското село Крупник чества 100 години от създаването си. Днес е голям празник в училището в едно о...

22 ноември | 9:46
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