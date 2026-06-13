Взеха ключово решение за вълшебно място у нас
Това създава условия за цялостно и устойчиво развитие на територията като обект с изключително висока културно-историческа стойност
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Това създава условия за цялостно и устойчиво развитие на територията като обект с изключително висока културно-историческа стойност
Помощник генералният директор на световната организация проверява и Капана в Пловдив
Връщат блясъка на Св. св. Кирик и Юлита
Всичките около 1000 храма в цялата Пловдивска епархия ще бият тържествено камбани половин час на 8 март. Празничният звън ще огласи Пловдивско, Хасков...
След дългогодишна съдебна битка със Съюза на архитектите в България, Пловдивският митрополит Николай днес окончателно спечели правата за собственост...