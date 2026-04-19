6 моряци от кокаиновия кораб си купиха свобода
Механикът Юлиян стана татко в затвора, жената на боцмана се изсели в Испания
Нашите нямали преводач и не разбирали адвокатите си
София. Българският консул в Мадрид се е срещнал в петък с останалите задържани моряци в затвора Валдеморо край испанската столица. Те са там заради от...
София. Българският консул в Мадрид се е срещнал със седем от задържаните български моряци от кораба "Св. Николай", съобщиха от Министерството на външн...
София. Мъжът, наел кораба "Св. Николай", е българин, съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов пред журналисти.МВР все още събира оперативна информац...
Ровят имоти от престъпна дейност на българи в Испания
Мадрид. 21-те задържани български моряци най-вероятно ще бъдат съдени по българското законодателство. Това заявиха за агенция Стандарт Нюз юристи. Сл...
София. Офисите на фирмата "Сийборн трейд" ООД в Бургас бяха атакувани от служители на ГДБОП днес. Антимафиотите изнесоха компютри и документация от о...
Варна. Моряци от задържания в Испания моторен кораб "Св. Николай" са осъществили контакт с роднините си в България, предаде Maritime.bg. Все още съна...
Варна. Капитанът на кораба "Св. Николай", на борда на който испанските власти откриха 3 тона кокаин, Иван Станчев, преди време е спасил кораб и екипаж...
Рим. Италианската финансова полиция днес обяви, че българският кораб „Свети Николай”, който беше задържан заради пренасяне на 3 тона кокаин край брего...