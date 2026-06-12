24 февруари пази велика тайна! Не се изричат тежки думи
Това не е просто дата от календара, а духовен знак
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Това не е просто дата от календара, а духовен знак
Откриха в светата обител мощи на висш духовник и 5 зидани гробници
На Еньовден пловдивският митрополит Николай освети новопостроения втори корпус от манастирския комплекс „Св. Йоан Предтеча" в Кърджали, който бе съгра...
Трябва ни ценностна система срещу натрапваните "европейски" ценности, каза дядо Николай Пловдивският митрополит Николай заклейми греховете, които идв...
С тържествена съборна архиерейска света литургия с участието на двама митрополити – Пловдивския Николай, Великотъртовския Григорий и Знеполският епис...
Подпорна стена с дължина 45 м бе издигната в подножието на средновековния манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча" в кв. „Веселчане". Възложители на о...