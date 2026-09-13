Над 170 църкви с храмов празник в деня на Свети Георги
Наследил е от покойната си майка голямо богатство
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Наследил е от покойната си майка голямо богатство
Горя хитова кръчма в Пловдив
Други двама ще бъдат наказани с предупреждение за уволнение
Това стана ясно от среща на финансовия министър Горанов и здравния министър Ананиев с ръководство на болницата при кмета на града Здравко Димитров
Нито Прокопиев, нито Панов могат да открият себе си в митологията на светеца-храбрец
Историята на светеца убиващ змея сякаш е извадена от детска приказка
Дават на всеки богомолец икона с образа на светеца По покана на Пловдивския митрополит Николай, в навечерието на празника на митрополитския храм "Све...
Свети Георги е убил своя змей - стотици хиляди икони разказват историята на тази битка. На негово място обаче нашето съвремие роди нови и нови чудовищ...
Благоевград. Православни християни от страната и чужбина ще посрещнат Възкресение Христово в Хаджидимовския манастир „Свети Великомъченик Георги". Ран...
Талантливата 12-годишна Десислава Карагьозова от Русе заминава за Ню Йорк, където ще свири в легендарната зала "Карнеги Хол". Зад океана младата пиани...
Кърджали. По случай храмовия празник на църквата „Св.Георги Победоносец" и Възкресение Христово кметът на Кърджали Хасан Азис дари икона на светеца, р...
Благоевград. Напливът от миряни в манастира „Свети Георги" в Хаджидимово започна още в неделя. Десетки българи и гърци нощуваха край светата обител в...