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Змеят - това сме ние

Змеят - това сме ние

Свети Георги е убил своя змей - стотици хиляди икони разказват историята на тази битка. На негово място обаче нашето съвремие роди нови и нови чудовищ...

02 май | 9:00
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