Зимата идва с Димитровден
Днес православната църква почита паметта на един от най-обичаните светци- Великомъченик Димитрий Мироточиви. Народните поверия гласят, че с Димитровде...
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Днес православната църква почита паметта на един от най-обичаните светци- Великомъченик Димитрий Мироточиви. Народните поверия гласят, че с Димитровде...
"Рождество Христово" е гордостта на Арбанаси Пет арбанашки църкви, които пазят тайни за християнството и свещениците и разказват за тях притчи и леге...
Велико Търново. "Много по-стари и могъщи градове от Търново вече ги няма, но Търново стои и пребъдва. Това е така, защото Търново винаги е бил и ще бъ...