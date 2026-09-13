Всичко за Св. Димитър

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Зимата идва с Димитровден

Зимата идва с Димитровден

Днес православната църква почита паметта на един от най-обичаните светци- Великомъченик Димитрий Мироточиви. Народните поверия гласят, че с Димитровде...

26 октомври | 7:47
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