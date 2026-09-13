Васильовден! Сурвакарите тръгват, 5 най-строги забрани
Хиляди българи черпят за имен ден днес
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Хиляди българи черпят за имен ден днес
На Нова година по стара традиция децата хващат дряновите сурвакници
Неправителствена организация отрече да е изпращала ромски деца да сурвакат вицепремиера Красимир Каракачанов...
Кметът на общината Ресми Мурад благодари на коледарчетата и ги дари с лакомства
София. Министърът на отбраната Ангел Найденов посрещна днес, 14 януари, ученици-сурвакари по повод празника „Василица" – ромската Нова година. Учениц...
Велико Търново. Сурвакари от село Джулюница и ученици от старата столица изненадаха кмета на Велико Търново Даниел Панов за ромската Нова година. По т...
Pernik. "Нешънъл джиографик" кани на Сурва в Перник. В края на януари предстои ХХIII международен фестивал на маскарадните игри. Според авторитетното...
Велико Търново. Последният за годината аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина" ще бъде излъчен утре на 30 декември, съобщиха от...