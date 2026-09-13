Обявиха наградите от пернишката Сурва
Сурвакарите от брезнишкото село Долна Секирна и кукерите от село Зимница, община Стралджа, са тазгодишните победители в Международни фестивал на маска...
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Сурвакарите от брезнишкото село Долна Секирна и кукерите от село Зимница, община Стралджа, са тазгодишните победители в Международни фестивал на маска...
След Нешънъл Джиографик и ЮНЕСКО фестът вече гони Гинес Като стане шефка на ООН, да прави, да струва, но за Сурва да си дойде в Дивотино. Това заръча...
Йордан Николов - Данчо
Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова откри изложба на сурвакарски маски в етнографския музей към Института по етнология и фолклористика в БАН....
Майстори на маски от Пернишко ще споделят тайни в занаята в работилница, наречена „Мечкарница" през трите фестивални дни на Сурва 2016. В нея показв...