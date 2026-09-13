Всичко за Сурва 2016

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Перник сe сроди с Рио

Перник сe сроди с Рио

След Нешънъл Джиографик и ЮНЕСКО фестът вече гони Гинес Като стане шефка на ООН, да прави, да струва, но за Сурва да си дойде в Дивотино. Това заръча...

31 януари | 19:05
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