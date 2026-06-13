Австрийски триумф преди световното
Крийхмайер спечели супергигантския слалом в Гармиш-Партенкирхен, Матиас Майер е втори
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Крийхмайер спечели супергигантския слалом в Гармиш-Партенкирхен, Матиас Майер е втори
Зутер и втора, а Бриньоне трета
Мауро Кавиезел спечели супергиганския слалом във Вал д'Изер, Марта Басино е първа при дамите в Куршевел
Причината е силния снеговалеж в Санкт Мориц
Американката спечели и супергигантския слалом
Американката спечели и купата на Супер-Г
Швейцарецът Карло Янка спечели за първи път в своята кариера стар от супергигантския слалом от СК по ски-алпийски дисциплини. Това стана в в Чонсон, Р...
Четирикратният носител на Световната купа в алпийските ски Михаел Хиршер (Ав) записа в биографията си и победа в супергигантски слалом. Това стана в с...
Заради гъстата мъгла в горната част на пистата стартът за Световната купа за жени бе отложен с половин час. Организаторите обявиха, че състезанието ще...