Отлична новина за СУ "Св. Климент Охридски"
Университетът ни влезе в престижна класация
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Университетът ни влезе в престижна класация
Може да се окаже, че само Велико народно събрание има право на промени в основния ни закон
Правото е регулирана професия, догодина няма да има прием с матура
"Вместо на кирилица, пишем електронни писма и участваме в чата на развалена латиница, която подигравателно сме нарекли методиевица", заяви вчера ректо...
София. Българската поетеса Екатерина Йосифова е лауреат на Голямата награда за литература на СУ "Св. Климент Охридски" за 2014 г. Наградата ще й бъде...
Софийският университет "Св. Климент Охридски" за пореден път е на първо място сред българските висши училища в международната класация за присъствие в...