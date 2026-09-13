Денят, в който един лидер размаза обувката си в масата
12 октомври 1960 г. е датата, която остава завинаги в историята с един от най-колоритните политически жестове
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12 октомври 1960 г. е датата, която остава завинаги в историята с един от най-колоритните политически жестове
Русия не само напада Украйна, "но и разрушава мирния ред в Европа"
16 часа американски и съветски танкове стоят на Чекпойнт Чарли, смъртта на студент разплака света
Трейлърът на "Тетрис" трае малко под три минути и показва събитията от времето на Студената война и участници в конфликта, включително агенти на КГБ,...
Монтес е задържана през септември 2001 г.
Как заработил червения телефон между Джон Кенеди и Никита Хрушчов
По-голямата част от европейците смятат, че да
Като че ли се връщаме в годините на студената война, каза експертът
Балканите се превърнаха в арена на така наречената нова студена война
Павел Павликовски представя „Студена война“ - № 1 в Европа за 2018
Русия е страна, с която НАТО не иска студена война, заяви днес на Мюнхенската конференция по сигурността генералният секретар на алианса Йенс Столтенб...
Лондон. Министър-председателят на Великобритания Дейвид Камерън обяви, че страната не иска нова Студена война с Русия, но в въпреки това е готова да п...
Напрежението между Запада и Русия заради ситуацията в Украйна може да доведе до нова Студена война. Да се пренебрегва заплахата от нея би било трагеди...
Студът идва с дъжд и гръмотевици, циганското лято си отива. Рязко застудяване ни очаква в средата на седмицата, прогнозират синоптиците. Температурите...
Бившият съветски президент Михаил Горбачов предупреди западните лидери и руския президент Владимир Путин за опасноститре от "нова версия на Студената...
София. Кризата в Украйна води до нова Студена война. Това прогнозира бившият премиер Иван Костов, който в момента оглавява Изследователската лаборатор...
Студената война се завърна. Руското военното нахлуване в Крим и подготовката за възможното анексиране на южния украински регион съживиха страховете, с...
The Economist