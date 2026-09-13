Всичко за Студена Война

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Циганското лято си отива

Циганското лято си отива

Студът идва с дъжд и гръмотевици, циганското лято си отива. Рязко застудяване ни очаква в средата на седмицата, прогнозират синоптиците. Температурите...

19 октомври | 18:05
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Костов: Идва Студена война

Костов: Идва Студена война

София. Кризата в Украйна води до нова Студена война. Това прогнозира бившият премиер Иван Костов, който в момента оглавява Изследователската лаборатор...

23 март | 18:32
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