Стръвници вилнеят в Смолянско, ядат добитъка, чупят кошери
Директорът на Южноцентралното държавно предприятие разкри колко са нападенията
Следете всички новини, анализи и коментари за Стръвница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Директорът на Южноцентралното държавно предприятие разкри колко са нападенията
Мечката разбива прозорци и врати, прескача огради, влиза в дворовете
Родопчанинът от Беден още подскача от сенките в двора си 70-годишният родопчанин от девинското село Беден, който беше нападнат от мечка в нощта на 21...
Заради системни нападения върху добитъка, особено през последната година, община Чепеларе изпрати официално искане до МОСВ и земеделското министерство...
Пловдив. Нови кошери са били нападнати от мечката, която атакува пчели в карловския квартал Сушица. Този път обаче в другия край на квартала, съобщи "...
Пловдив. Кметът на Калофер Румен Стоянов иска помощ от държавата срещу стръвницата, която от известно време вилнее в Балкана над Ботевия град. Градона...