Строс-Кан: Имах нужда от оргии, докато спасявам света
Съдът във Франция оправда бившия ръководител на Международния валутен фонд (МВФ) Доминик Строс-Кан по обвиненията за сводничество. Преди заседанието...
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Съдът във Франция оправда бившия ръководител на Международния валутен фонд (МВФ) Доминик Строс-Кан по обвиненията за сводничество. Преди заседанието...
Белград. Бившият директор на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан ще съветва сръбското правителство безплатно първите три месеца. Това заяви с...
Купоните с бившия шеф на МВФ били като "бойно поле с матраци на пода"