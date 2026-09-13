Нова криза удря световната икономика. Най-простият ресурс отлетя в небето
Цените скочиха със 70%, цялото строителство е застрашено
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Цените скочиха със 70%, цялото строителство е застрашено
156 382 са заетите в сектора работници
София. Строителната индустрия в България, проектирането е оставено на автопилот повече от 20 години, заяви пред Нова телевизия министърът на инвестици...