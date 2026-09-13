УКБ преодоля стрес теста на ЕЦБ без препоръки за капиталови мерки
С устойчив баланс и силни капиталови позиции УниКредит Булбанк остава фокусирана към клиентите
Следете всички новини, анализи и коментари за Стрес-Тест. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С устойчив баланс и силни капиталови позиции УниКредит Булбанк остава фокусирана към клиентите
След 6 месеца може да ме попитате какво сме направили с един или друг закон Не виждам Зеленогорски като предводител на варварска орда, казва Меглена...
Членовете на журито на среща с участниците в конкурса днес Кои са лицата на следващото поколение банкови шефове, наследници на сегашните именити банк...
Офшорни фирми не могат да участват в оценката на активите на финансовите институции Консултантът, който ще прави оценка на активите на българските ба...
ЕЦБ започва да провежда банковите стрес тестове от ноември