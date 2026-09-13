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Стрес-тест за млади банкери

Стрес-тест за млади банкери

Членовете на журито на среща с участниците в конкурса днес Кои са лицата на следващото поколение банкови шефове, наследници на сегашните именити банк...

23 ноември | 6:40
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