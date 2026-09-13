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Почина внезапно Стоян Хранов

Почина внезапно Стоян Хранов

Дългогодишният ръководител на обединения спортен клуб "Левски"- Стоян Хранов, е починал внезапно. Това съобщиха от официалния сайт на "сините" и уточн...

07 ноември | 9:20
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