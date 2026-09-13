Батков: "Левски" се съхрани благодарение вярата на Стоян
Тодор Батков присъства на поклонението на Стоян Хранов, дългогодишният шеф на СК "Левски". Ето какво сподели адвокатът пред медиите. - Г-н Батков, ли...
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Тодор Батков присъства на поклонението на Стоян Хранов, дългогодишният шеф на СК "Левски". Ето какво сподели адвокатът пред медиите. - Г-н Батков, ли...
Левскари и ЦСКА-ри си взеха "последно сбогом" с дългогодишния шеф на обединения спортен клуб Стоян Хранов. Бележитият ръководител почина внезапно от к...
С кончината на Стоян Хранов българският спорт загуби един от най-дългогодишните администратори. Бившият председател на обединените спортни клубове "Ле...
Дългогодишният ръководител на обединения спортен клуб "Левски"- Стоян Хранов, е починал внезапно. Това съобщиха от официалния сайт на "сините" и уточн...
Трите "р" ще спасят България, твърди Гиньо Ганев София. Тревога от насажданата с години омраза и разделение в обществото, отхвърляне на противопоста...